President vertrekt op ochtend inhuldiging Biden uit Washington

President Donald Trump vertrekt ‘s ochtends op de dag van de inhuldiging van zijn opvolger Joe Biden uit de hoofdstad Washington. Hij zal dus niet aanwezig zijn bij de inauguratie, hoewel de aanwezigheid van oud-presidenten bij de plechtigheid een traditie is.

Volgens ingewijden is Trump van plan om de ochtend van 20 januari het Witte Huis te verlaten. Helemaal met stille trom is dat echter niet: hij zou een afscheidsevenement hebben gepland op een luchtmachtbasis even buiten Washington.