‘Lessen toeslagenaffaire gelden ook voor compensatie gaswinning’

Burgervereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) hoopt dat de lessen die zijn getrokken uit de toeslagenaffaire ook gelden voor de problematiek rondom de gaswinning in de provincie Groningen. Dat zegt de organisatie in reactie op het vertrek van Eric Wiebes, die als minister van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk was voor de getroffen regelingen bij het afwikkelen van aardbevingsschade bij gedupeerde Groningers.