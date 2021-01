Premier Mark Rutte is vrijdag op de fiets bij de koning aangekomen om zijn ontslag aan te bieden. Omstanders lieten zich luid horen en joelden en klapten toen Rutte op weg was naar zijn fiets, die hij had geparkeerd op het Binnenhof.

De premier werd omringd door de media.

Rutte is nu op Paleis Huis ten Bosch om het terugtreden toe te lichten. Hij informeerde de koning al over het besluit in een telefoongesprek en een brief.