Duitse justitie ziet ten dele af van vervolging Volkswagen-topman

Martin Winterkorn, de voormalig topman van Volkswagen die door de sjoemeldiesels het veld moest ruimen, wordt niet langer vervolgd voor het vermeend manipuleren van de markt. Dat heeft de rechtbank in het Duitse Braunschweig bepaald. Winterkorn moet nog wel voor de rechter verschijnen in februari vanwege andere fraudeaanklachten.

Winterkorn werd in 2019 aangeklaagd, samen met andere bestuurders van Volkswagen, voor het niet tijdig vertellen van investeerders over de problemen met de dieselauto’s. Omdat Volkswagen voor de andere twee bestuurders elk 4,5 miljoen euro aan schadevergoeding heeft betaald, besloot de rechtbank in Braunschweig dat ze niet langer werden vervolgd.

Volgens de rechtbank leidt het vervolgen van Winterkorn niet tot een substantieel hogere boete, omdat de straf die op de andere vormen van fraude staat waarschijnlijk veel hoger is.

Winterkorn legde in 2015 zijn functie neer nadat bekend werd dat door bepaalde software miljoenen dieselauto’s van Volkswagen lange tijd minder vervuilend in testlabs leken dan ze in werkelijkheid waren. Er kwam een software-update, maar de auto’s bleken nog steeds vervuilend te zijn en op verschillende punten niet meer hetzelfde te reageren als voorheen.