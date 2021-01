Duits coronaoverleg Merkel en premiers vervroegd

Bondskanselier Angela Merkel wil volgens Duitse media nog strengere coronamaatregelen en daarom wordt het volgende overleg van haar met de deelstaatministers over de verspreiding van het coronavirus vervroegd. Het wordt nu dinsdag gehouden in plaats van de laatste week van januari.

In de ogen van Merkel houden de Duitsers zich niet aan de coronamaatregelen die door het Duitse federale stelsel vaak op deelstaatsniveau worden bepaald en afgedwongen. Sommige media zeggen dat Merkel er dinsdag een ‘megalockdown’ door wil drukken.

Door het strengere beleid zouden onder meer de kinderopvang en onderwijsinstellingen helemaal sluiten, de bewegingsvrijheid van mensen nog sterker worden ingeperkt in tijd en in afstand en zou het economisch leven op een nog lager pitje komen te staan. Vooral dat laatste vrezen velen in de hoofdstad en de deelstaten. Het zou ook de industrie zwaar treffen en die is volgens critici van strenge coronamaatregelen nu juist de motor die het land in deze crisis draaiende houdt,

Het Robert Koch-Initstuut, het Duitse RIVM, meldde vrijdag ondertussen dat het aantal besmettingen veel lager uitviel dan een week geleden. Het instituut maakte op vrijdag 8 januari nog melding van bijna 32.000 nieuwe coronabesmettingen: ongeveer 10.000 meer dan deze vrijdag. Nu registreerde het ongeveer 22.400 nieuwe besmettingen, de laagste stijging op een vrijdag in ongeveer twee maanden.