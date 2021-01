Boetes voor overtreden coronaregels bij opnames Famke Louise

Famke Louise heeft zich donderdag tijdens de opnames van een videoclip niet aan de coronaregels gehouden. In een loods in Lijnden waar de opnames werden gemaakt, waren te veel mensen aanwezig. Daarom hebben de politie en marechaussee ingegrepen en boetes uitgedeeld, meldt de politie Haarlemmermeer op Facebook.

De politie spreekt over een "grote groep mensen" die in een ruimte bijeenkwam en de coronamaatregelen overtrad. "Alle 66 aanwezigen hebben een proces-verbaal ontvangen."

Bij de opnames was ook rapper Blacka aanwezig. Hij deelde op Instagram een filmpje van agenten in de loods. Famke Louise heeft nog niet gereageerd. Haar management was vrijdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.

De vlogger en zangeres kreeg vorig jaar nog kritiek op haar deelname aan de actie #ikdoenietmeermee, waarvoor ze samen met andere bekende collega's vraagtekens zette bij de coronaregels. Famke Louise bood kort daarna haar excuses aan en startte samen met ic-arts Diederik Gommers een coronacampagne.