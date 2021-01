‘Merendeel huizenbezitters niet bezorgd over betalen hypotheek’

Onderzoeksbureau Ipsos bevroeg voor de toezichthouder honderden mensen in april en november 2020 naar mogelijke betalingsproblemen en zorgen over hun inkomen. In beide metingen zegt ongeveer 10 procent van de ondervraagden dat het inkomen gedaald is door de coronacrisis.

Hoewel het inkomen misschien gedaald is, zijn mensen minder somber geworden over hun inkomensvooruitzichten. In november verwachtte bijna driekwart van de mensen dat hun toekomstige inkomen niet zal afnemen. In april was dat met 60 procent wat lager. Van de huizenbezitters was in april nog ruim een op de vijf onzeker over hun inkomen, in november was dat afgenomen naar bijna een op de tien.

Van de ondervraagde hypotheekbezitters heeft 4 procent momenteel betalingsproblemen. Volgens de toezichthouder stond in november de teller voor mensen met een betaalpauze voor hun hypotheek op 25.000 mensen, minder dan 1 procent van alle huizenbezitters. De AFM baseert zich hiervoor op cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken en concludeert dat het aantal mensen dat zich zorgen maakt dus groter is dan het aantal mensen dat daadwerkelijk een betaalpauze nodig had.