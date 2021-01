Onderzoek naar corona onder Q-koortspatiënten

Onderzoek moet uitwijzen of mensen die eerder Q-koorts hebben gehad een grotere kans hebben op het krijgen van Covid-19. Ook wordt gekeken of een infectie met Covid-19 ernstiger verloopt bij mensen die ook Q-koorts hebben gehad. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD Hart voor Brabant, het Nivel en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Bij de uitbraak van het coronavirus werden in het voorjaar van 2020 enkele regio’s in Noord-Brabant zwaar getroffen. In deze regio’s kwam van 2007 tot en met 2009 ook vaak Q-koorts voor, geeft het RIVM aan.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het RIVM deden van 2011 tot en met 2013 onderzoek onder mensen die in de periode van 2007 tot en met 2009 een acute Q-koortsinfectie hadden. De deelnemers die destijds toestemming gaven opnieuw te worden benaderd voor vervolgonderzoek ontvangen in januari een oproep van het RIVM om een vragenlijst in te vullen. Mensen kunnen zich dus niet zelf opgeven. De deelnemers wordt onder meer gevraagd of ze het afgelopen jaar gezondheidsklachten hebben gehad die (mogelijk) te maken hebben met Covid-19. Als dat zo is, wordt gevraagd of zij getest zijn, hun huisarts hebben bezocht en/of in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Het vragenlijstonderzoek loopt tot en met 5 februari. De gegevens daaruit worden vervolgens vergeleken met gegevens over de meldingen van mensen met Covid-19 in deze regio in 2020 en 2021. De verwachting is dat de resultaten later dit jaar kunnen worden gepubliceerd.