‘Steunplan Biden en cijfers Amerikaanse banken centraal op beurs’

De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag waarschijnlijk lager beginnen, na de sterke opmars een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. Beleggers verwerken het steunplan van aankomend president Joe Biden, die 1,9 biljoen dollar wil uittrekken voor de Amerikaanse economie. Daarnaast wordt uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo, die later op de dag naar buiten komen.

Biden wil met zijn ‘Amerikaanse reddingsplan’ 1 biljoen dollar beschikbaar stellen om families op economisch gebied te helpen, bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen naar 15 dollar per uur. Ook gaat 440 miljard dollar naar onder meer bedrijven en naar een noodfonds voor lokale regeringen en gaat 400 miljard dollar naar de directe bestrijding van het coronavirus. In februari wil Biden met een uitgebreider hulpplan komen. Hoewel Wall Street blij is met de extra steun nemen de zorgen bij investeerders over hoe de Amerikaanse overheid de plannen denkt te bekostigen wel toe.

Voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank herhaalde in een online discussie dat de rente in de VS voorlopig laag blijft. Ook denkt de centrale bankier dat een snel herstel van de Amerikaanse economie na de coronacrisis mogelijk is en dat ook de arbeidsmarkt zal herstellen. Powell uitte wel zijn zorgen om de schuldenlast van de Amerikaanse overheid.

Franse avondklok eerder

In de strijd tegen het coronavirus moeten de Fransen vanaf zaterdag allemaal van 18.00 uur tot 06.00 uur thuisblijven. In 25 departementen was die avondklok al van kracht. Vanaf maandag zal er ook strenger worden gecontroleerd aan de grenzen. Ook de Duitse regering denkt aan de invoering van een avondklok en overweegt het openbaar vervoer tijdelijk stil te leggen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen.

Op het Damrak zullen bierbrouwer Heineken en olie- en gasconcern Shell mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Berenberg schroefden hun aanbeveling voor Heineken terug en Société Générale werd negatiever over Shell.

Beurzen donderdag

De Europese beurzen wonnen donderdag terrein. De AEX-index sloot 1,9 procent hoger op 656,66 punten en de MidKap klom 1 procent tot 983,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent. Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 30.991,52 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent.

De euro was 1,2137 dollar waard, tegen 1,2153 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 53,03 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 55,66 dollar per vat.