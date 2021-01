‘Herstel Amsterdamse hotelbranche trager dan elders in Nederland’

Het aantal hotelovernachtingen in Nederland zal naar verwachting volgend jaar al terug zijn op niveau, behalve in Amsterdam. Daar zal het herstel nog een jaar langer duren omdat de hoofdstad afhankelijk is van toeristen en zakenreizigers, schat vastgoedadviseur Colliers International. Als het wereldwijde reisgedrag blijvend verandert door de coronacrisis, kan het tot 2024 duren voordat het aantal overnachtingen weer op niveau is.

Colliers International denkt dat het aantal hotelovernachtingen in 2022 uit zal komen op bijna 55 miljoen, evenveel als het ‘piekjaar’ 2019. Herstel in Amsterdam volgt pas een jaar later. Voor dit jaar schat de vastgoedadviseur het aantal overnachtingen in de hoofdstad op bijna 7 miljoen, tegenover ruim 18 miljoen twee jaar geleden. Door de uitbraak van de coronacrisis, met de bijbehorende reisbeperkingen, vielen de hotelboekingen in april vorig jaar in Nederland weg, aldus Colliers.

Reisrestricties die worden afgebouwd en toeristen die langzaam hun weg weer naar Nederland vinden, zorgen volgens Colliers voor het herstel van de hotelmarkt. In totaal zullen binnen- en buitenlandse reizigers dit jaar ruim 34 miljoen overnachtingen boeken, 37 procent minder dan in 2019, maar 12 procent meer dan in 2020. Tot en met oktober 2020 stond de teller op 10 miljoen overnachtingen.

Verder voorziet de vastgoedadviseur op lange termijn tot een kwart minder zakelijke reizen. Volgens Colliers kunnen veel vergaderingen en evenementen ook online worden gehouden. Ook de prijzen van hotelkamers en dus de omzet van hotels zullen nog wel even te lijden hebben onder de virusuitbraak.