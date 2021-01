Informatie uit zwarte doos gehaald na vliegramp Indonesië

In de betreffende zwarte doos, de flightdatarecorder, is informatie van apparatuur uit het gecrashte vliegtuig opgeslagen. Die vluchtgegevens kunnen gebruikt worden om uit te zoeken hoe het drama vorige week kon plaatsvinden. De Boeing 737-500 van Sriwijaya Air stortte kort na het opstijgen kilometers omlaag en belandde in de Javazee. Er waren 62 mensen aan boord.

Het toestel had ook nog een tweede zwarte doos aan boord. Duikers zoeken nog naar die cockpitvoicerecorder, waar geluiden uit de cockpit op staan opgeslagen.

Indonesië is de afgelopen jaren vaker opgeschrikt door dodelijke vliegcrashes. Er vielen in 2018 bijna 190 doden toen een Boeing 737 MAX van Lion Air neerstortte in de Javazee.