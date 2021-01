Noord-Korea toont nieuwe ballistische raketten tijdens parade

Noord-Korea heeft donderdagavond tijdens een parade een nieuwe ballistische raket getoond die vanaf een onderzeeër kan worden afgevuurd, melden Noord-Koreaanse staatsmedia. De militaire parade volgde op een week vol politieke bijeenkomsten in het land.

Ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was aanwezig bij de parade. Foto’s die door de staatsmedia zijn vrijgegeven tonen de leider op het Kim II-sungplein in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, gekleed in een leren jas en bontmuts.

De parade bevatte marcherende soldaten en militaire voertuigen, zoals tanks en raketwerpers. Aan het einde van de parade werden volgens analisten ook meerdere nieuwe ballistische raketten, zogeheten SLBM’s, getoond die vanaf onderzeeërs kunnen worden afgeschoten. De raketten hadden het label Pukguksong-5, wat erop duidt dat het een verbeterde versie is van de Pukguksong-4-raketten die vorig jaar oktober tijdens een grote militaire parade werden gepresenteerd.

‘De meest krachtige wapens van de wereld kwamen stuk voor stuk het plein op en demonstreerden krachtig de kracht van de revolutionaire krijgsmacht”, stelt het Noord-Koreaanse nieuwsbureau KCNA.

Noord-Korea heeft volgens de analisten meerdere ballistische raketten getest door ze onder water af te vuren en wil nu een operationele onderzeeër ontwikkelen die de raketten kan vervoeren.

Anders dan tijdens de parade in oktober werden de grootste intercontinentale ballistische raketten, zogeheten ICBM’s, tijdens het evenement donderdag niet getoond. Deze raketten zijn naar verwachting in staat een nucleaire bom te lanceren naar de Verenigde Staten.