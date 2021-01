Kritische houding leidt tot wél vaccineren

Annet van Willigen verdedigt het belang van kritisch nadenken voorafgaand aan de beslissing om wel of niet te vaccineren (ND, 13 januari). Het klopt dat het enorm belangrijk is volledig achter deze beslissing te kunnen staan. Als we één ding geleerd hebben van de Mexicaanse-griepcampagne, is het dat: dat dwang in wat voor vorm dan ook averechts werkt. Echter, juist kritisch lezen en onderzoeken wat bekend is over het virus en ons immuunsysteem, leidt vaak tot wél vaccineren. Honderd procent veiligheid bestaat niet, echter wel veel onderbouwde kennis over de bestanddelen van het vaccin, het werkingsmechanisme, de wijze van monitoring en ervaringen tot nu toe wereldwijd.

Een kritische houding en beslissen je wél ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .