Speciale veiligheidsadviseur in aanloop naar inhuldiging Biden

Monaco was onder voormalig president Obama adviseur voor terrorismebestrijding. Ze werkt de komende dagen samen met de nieuwe nationale veiligheidsadviseur, de nieuwe binnenlandse veiligheidsadviseur en met de huidige veiligheids- en wetshandhavingsfunctionarissen waaronder de Amerikaanse geheime dienst.

Gezien de bestaande bedreigingen, zal de tijdelijke rol van Monaco uitsluitend gericht zijn op de periode tot de inauguratie, aldus een woordvoerster. Ze onderbreekt daarvoor de voorbereidingen op haar toekomstige taak.

Protesten

Er wordt rekening gehouden met talrijke protesten, ook gewelddadig, door onder anderen aanhangers van vertrekkend president Trump. Vorige week nog bestormden zij in de hoofdstad Washington het parlementsgebouw Capitool, wat als een aanslag op de democratie wordt beschouwd.

Inmiddels verandert Washington, waar de inhuldiging op 20 januari is, steeds meer in een vesting. Het Capitool is afgegrendeld. De autoriteiten zijn van plan om minstens 20.000 reservestrijdkrachten van de Nationale Garde in te zetten. Hotels, luchtvaartmaatschappijen en andere bedrijven hebben de beveiliging opgevoerd.