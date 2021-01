Aanklacht tegen New York voor geweld tegen antiracismebetogers

De aanklager van de staat New York sleept de politietop en de burgemeester van de stad New York voor de rechter voor buitensporig geweld tegen betogers tijdens de manifestaties tegen racisme en politiegeweld vorig jaar. De aanklager ontving 1300 klachten.

De Black Lives Matter-demonstraties volgden op de dood van George Floyd, een zwarte Amerikaan die in mei vorig jaar in Minneapolis stierf nadat een agent zijn knie minutenlang op de nek van Floyd had gedrukt. De dood leidde in de Verenigde Staten en elders tot een golf van manifestaties en protesten, waarbij tijdens incidenten nieuwe doden vielen.

Het lijdt geen twijfel dat de politie van New York herhaaldelijk gebruik heeft gemaakt van overmatig, brutaal en illegaal geweld, aldus procureur-generaal Letitia James, nadat ze de klachten had onderzocht. Ze constateert onrechtmatige arrestaties. Ook zetten agenten wapenstok en pepperspray in tegen hoofdzakelijk vreedzame manifestanten. Talrijke betogers raakten gewond. Agenten zouden betogers ook zonder reden hebben omsingeld, om dan over te gaan tot massale arrestatie.

De aanklager richt haar pijlen op de hoofdverantwoordelijken bij de politie, en op de burgemeester van New York, Bill de Blasio, die de baas is van de politie in zijn stad. De Democraat De Blasio, een partijgenoot van James, keurde de juridische stap af. Hij verdedigde eerder het optreden van het korps, maar hij kondigde ook straffen aan mochten misstanden worden vastgesteld.