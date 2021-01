De Fransen moeten allemaal van 18.00 uur tot 06.00 uur van de straat, om het gevreesde coronavirus te bestrijden. Premier Jean Castex heeft dit bekendgemaakt. De regeling geldt vanaf zaterdag.

In 25 departementen was die avondklok al van kracht. In de overige 77 departementen mochten de Fransen nog tot 20.00 uur de deur uit, maar volgens de premier kan dat niet meer.