1 procent Duitse bevolking inmiddels ingeënt

Inmiddels is 1 procent van de Duitse bevolking ingeënt tegen het coronavirus. Zo’n 824.000 personen kregen een eerste prik, melden de autoriteiten. De tweede dosis voor een betere bescherming volgt over enkele weken.

Om de zogenoemde groepsimmuniteit te bereiken, waarbij het virus zich niet of nog maar nauwelijks kan verspreiden, moet naar schatting ruim 60 procent van de bevolking zijn gevaccineerd. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van dit jaar te halen. Maar dan moet het tempo van de inentingen wel fors omhoog, aldus Duitse media.

Ter vergelijking: van de Britse bevolking was op 12 januari 4,52 procent geprikt, aldus cijfers op de Europese nieuwswebsite Politico. Groot-Brittannië begon echter eerder met inenten dan de lidstaten van de Europese Unie. Van de EU-landen is Denemarken koploper met ruim 2 procent van de bevolking. Nederland stond 13 januari op 0,27 procent, en is daarmee net geen hekkensluiter in de lijst. Dat is Bulgarije met 0,25 procent.