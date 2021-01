Besluit Asscher maakt kans op aftreden kabinet nog groter

De kans dat het kabinet aftreedt, is met het vertrek van Lodewijk Asscher als lijsttrekker van de PvdA alleen maar toegenomen. De kleinere coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie twijfelen over aftreden. Voor die partijen kan het besluit van Asscher een extra aansporing zijn om de stekker uit het kabinet te trekken, verwachten ingewijden.

De roep vanuit de oppositie om op te stappen zwelt bovendien aan. SP en GroenLinks zeggen dat premier Mark Rutte "in de voetsporen van" Asscher moet aftreden. In coalitiekringen valt daarnaast te horen dat opstappen van het kabinet ruimte zou bieden aan kritische zelfreflectie vanuit de Kamer. Het debat van volgende week zou, zeker met het jongste besluit van Asscher, anders volledig in het teken staan van de politieke consequenties van het toeslagenrapport. Verschillende partijen willen dat de Kamer ook goed zelf kijkt naar zijn eigen rol in het overheidsschandaal.

Het rapport wijst namelijk niet alleen naar het kabinet, maar ook naar de Kamer. Mede door toedoen van het parlement, dat fel reageerde op een aantal geruchtmakende fraudezaken, werd de ontspoorde jacht op fraudeurs door de Belastingdienst mogelijk gemaakt. Hierdoor werden duizenden ouders in de ellende gestort.

Motie van wantrouwen

Een dreigende motie van wantrouwen, die wordt ingediend als het kabinet zelf niet aftreedt, speelt ook mee. Vrijwel de volledige oppositie zegt deze hoe dan ook te steunen. Zelfs de SGP, een steunpilaar van het kabinet, legt de vertrouwensvraag nadrukkelijk op tafel. De PvdA heeft hierover officieel nog geen besluit genomen. Maar de verwachting is dat het aftreden van Asscher het beter uitlegbaar maakt voor de sociaaldemocraten om ook het kabinet weg te sturen, als het zelf niet tot opstappen zou besluiten.

Partijen benadrukken dat hun besluit uiteindelijk zal worden gebaseerd op inhoudelijke gronden. Veel betrokkenen erkennen evenwel dat politieke afwegingen een serieuze rol spelen, ook met het oog op de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen in maart.