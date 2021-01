Universiteiten versoepelen toch bindend studieadvies om corona

De universiteiten verlagen het BSA met ‘een bandbreedte van 10 tot 15 procent”. Dat houdt in dat eerstejaarsstudenten minder studiepunten hoeven te behalen om door te kunnen stromen naar het tweede jaar.

Eerder was al afgesproken dat het BSA dit jaar niet geldt op het hbo, omdat stages en praktijkonderdelen door corona vaak niet kunnen doorgaan. Studenten die punten missen, kunnen die volgend studiejaar inhalen. Op universiteiten zou het opschorten niet nodig zijn omdat men daar minder stages of praktijkonderwijs heeft, was toen het argument.

Welzijn van studenten

Universiteiten besloten in november nog het BSA in dit collegejaar dan ook niet te schrappen. Nog steeds vinden de universiteiten het belangrijk om vast te houden aan het BSA. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de studievoortgang ‘op peil is”.

‘Wel is daarnaast gebleken dat het welzijn van de studenten stevig onder druk staat, en dat wordt versterkt door de deze week aangekondigde verlenging van de lockdown”, zegt de VSNU. Daarom hebben de universiteiten toch besloten het BSA te verlagen. ‘Daarnaast blijven de universiteiten zich maximaal inspannen om de studenten te helpen bij de problemen die ze nu ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen.’

Meer ademruimte

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met de toezegging. ‘Het liefst zien we dat het BSA helemaal van tafel wordt geschoven maar deze verlaging haalt voorlopig in ieder geval wat druk van de ketel”, zegt LSVb-voorzitter Lyle Muns. In de praktijk betekent de verlaging volgens LSVb dat eerstejaars studenten één groot vak minder hoeven af te ronden om het vereiste aantal studiepunten te halen.

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt dit een mooie stap. ‘De druk verlagen via het BSA is echt een goed begin, we moeten echter ook de strijd aan met de eenzaamheid en uitzichtloosheid van deze crisis”, zegt voorzitter Dahran Çoban. ‘Studenten die echt in de knel komen, kunnen nog steeds individueel geholpen worden, maar voor iedereen is er nu meer ademruimte.’’

De roep om het BSA af te schaffen klinkt al langer. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) zei eerder daar ‘welwillend tegenover te staan”. Volgens haar zorgt het vooral voor het ‘rondpompen’ van studenten, omdat die een soortgelijke studie of opleiding vervolgens aan een andere instelling kunnen doen.