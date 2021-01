De twee lichamen die dinsdagmiddag zijn aangetroffen in een garagebox in industriegebied Amsterdam-Westpoort zijn van een 63-jarige man en een 59-jarige vrouw uit Amsterdam. De politie weet nog niet wat de doodsoorzaak is en houdt nog altijd met alle scenario’s rekening. Het onderzoek hiernaar loopt nog.

Volgens een politiewoordvoerster betreft het een stel. De lichamen lagen in een garagebox op bedrijventerrein De Heining.