Bezorgdheid in China na melding eerste coronadode in 8 maanden

China heeft voor het eerst sinds mei melding gemaakt van de dood van een coronapatiënt. Dat veroorzaakte direct bezorgde reacties. De autoriteiten registreerden ook de grootste stijging van het aantal coronabesmettingen in tien maanden. Bij nog eens 138 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.

Hoewel de stijging van het aantal besmettingen volgens officiële cijfers fors lager ligt dan in Europese landen, laat het wel zien dat het virus nog niet is verdwenen uit China. Daar begint komende maand het Chinees Nieuwjaar en dan gaan normaliter honderden miljoenen mensen op reis.

Dat het dodental in China voor het eerst in maanden weer stijgt, zorgde voor onrust op sociale media. Op berichtensite Weibo ging de hashtag ‘nieuwe virusdode in Hebei’ als een lopend vuurtje rond. ‘Ik heb het woord ‘virusdode’ al zo lang niet meer gezien. Het is een beetje schokkend”, schreef een gebruiker.

Agressieve maatregelen

De Chinese autoriteiten hebben agressieve maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan van het virus. Dat dook voor het eerst op in de metropool Wuhan en verspreidde zich daarna over de wereld. De Chinese regering sloot onder meer steden af van de buitenwereld en liet op grote schaal mensen testen.

Het officiële dodental door de pandemie staat in China op 4635 en er zijn 87.844 besmettingen gemeld. Wereldwijd raakten zeker 91 miljoen mensen besmet en overleden ongeveer 2 miljoen patiënten aan het virus. Het daadwerkelijke aantal doden en besmettingen ligt waarschijnlijk veel hoger dan naar voren komt uit cijfers van overheden.