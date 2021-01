Russische gevangenisdienst wil aanhouding Navalni

Navalni, een bekende criticus van het Kremlin, heeft gezegd komende zondag weer op het vliegtuig naar Rusland te stappen. Hij herstelde in Duitsland nadat hij vorig jaar in eigen land was vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld.

De oppositieleider riskeert volgens een van zijn advocaten een gevangenisstraf van 3,5 jaar. De autoriteiten zouden de politicus aanrekenen dat hij zich niet heeft gemeld nadat hem een voorwaardelijke gevangenisstraf was opgelegd vanwege verduistering.

Navalni heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Hij zei ook dat hij zich niet kon melden bij de Russische autoriteiten omdat hij in Duitsland een behandeling onderging.