Siegfried (81) van illusionistenduo Siegfried & Roy overleden

Siegfried Fischbacher, bekend van het illusionistenduo Siegfried & Roy, is overleden in Las Vegas, melden Duitse media. De Duitse illusionist leed aan alvleesklierkanker. In mei overleed zijn partner Roy Horn op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus.

Siegfried & Roy hadden tientallen jaren een populaire show in Las Vegas, waarin ze met witte leeuwen en tijgers optraden. In 2003 raakte Horn zwaargewond bij een aanval van een van de Siberische tijgers. Daardoor kwam abrupt een einde aan de voorstellingen. Horn zou nooit volledig herstellen van het ongeluk.

Fischbacher overleed op 14 januari in zijn huis in Las Vegas, waar het stel al jaren woonde. In januari werd bekend dat hij leed aan alvleesklierkanker. Fischbacher onderging nog een operatie van 12 uur om de tumor te laten verwijderen, maar dat mocht niet baten. De kanker was al uitgezaaid.

In de jaren zestig belandde het duo voor het eerst in Las Vegas, waar zij hun grootste successen beleefden. Tussen 1989 en 2003 traden Siegfried & Roy op in The Mirage, een van de voornaamste casinohotels in de stad. Met de show was destijds een recordbedrag van 30 miljoen dollar aan productiekosten gemoeid.