Oeganda naar stembus, internet op zwart

Met veiligheidstroepen op straat en internetblokkades zijn in Oeganda donderdag de stembussen opengegaan. Zittend president Yoweri Museveni, die sinds 1986 aan de macht is, heeft als voornaamste tegenstrever de populaire zanger Bobi Wine. Museveni, een voormalige rebellenleider, is volgens zijn woordvoerder al zeker van de overwinning.

De verkiezingscampagnes gingen gepaard met veel geweld. Voorafgaand aan de stembusgang ging het internet in delen van het land op zwart. Sociale media zijn ontoegankelijk, mede in reactie op Facebook dat accounts van overheidsofficials heeft geblokkeerd omdat die desinformatie zouden verspreiden.

Wine zei toen hij zijn stem uitbracht dat meerdere van zijn medestanders in de ochtend zijn opgepakt. Agenten en soldaten zouden leden van zijn teams in de hoofdstad Kampala als ‘criminelen’ behandelen. De zanger geniet daar grote populariteit.

Nog negen andere kandidaten zijn verkiesbaar, maar Museveni heeft nog nooit een verkiezing verloren. Alom wordt verwacht dat hij met zijn Nationale Verzetsbeweging een zesde termijn in de wacht sleept. Er wordt ook een nieuw parlement gekozen.

Lange rijen

In het Oost-Afrikaanse land hebben zich zo’n achttien miljoen kiezers geregistreerd. De 38-jarige Wine riep iedereen op vooral een stem uit te brengen. Op diverse plekken in de hoofdstad stonden kiezers in lange rijen te wachten voor de stembureaus.

Wine klaagde over problemen met de biometrische apparaten waarmee de identiteit van kiezers wordt gecontroleerd. Hij heeft mensen opgeroepen tot geweldloze protesten als ze het gevolg hebben dat de verkiezingen oneerlijk verlopen.

Museveni heeft gewaarschuwd dat geweld als verraad wordt behandeld. Zijn troepen hebben rivalen, critici, media en mensenrechtenactivisten de afgelopen tijd hard aangepakt. In november werden zeker 54 mensen doodgeschoten door veiligheidstroepen tijdens protesten nadat Wine weer eens was gearresteerd.

De VS, de EU en de VN hebben al hun zorgen uitgesproken over de stembusgang. De Afrikaanse Unie is de enige internationale organisatie die waarnemers heeft gestuurd. De uitslag wordt zaterdag verwacht.