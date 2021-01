‘Medaille voor politie Dubai na mishandeling Taghi ongepast’

De advocaat van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo, noemt het ‘niet gepast’ dat de Nederlandse politie grote waardering heeft uitgesproken voor de politie in Dubai, die december 2019 haar cliënt daar heeft aangehouden. Volgens advocaat Inez Weski zijn de mensenrechten geschonden tijdens en na de aanhouding van Taghi.

Weski wil opheldering van het Openbaar Ministerie over de behandeling en eventuele mishandeling van Taghi in Dubai, zei ze donderdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp tijdens een voorbereidende zitting van het monsterproces. De 43-jarige Taghi zou aanzienlijke verwondingen hebben opgelopen, had Weski eerder al gezegd.

‘Op een foto op Twitter van afgelopen februari wordt een medaille overhandigd aan de Dubai Police. Nederland was inmiddels op de hoogte van de schending van zijn grondrechten. Die medaille is dan niet gepast lijkt mij”, aldus Weski. De tweet is van de Landelijke Eenheid van de politie met de tekst ‘Andy Kraag en Henk Bril van de Landelijke Eenheid brengen een bezoek in Dubai. Namens de Nederlandse politie bedanken zij de Dubai Police voor de inspanningen en samenwerking rondom de aanhouding van Ridouan T. Ook bespreken ze de verdere samenwerking tussen de landen.’

Weski hekelt het vele beeldmateriaal dat er volgens haar van de arrestatie en het transport van Taghi naar Nederland is gemaakt. ‘Cliënt hangt als een trofee tussen twee mensen in.’ Volgens haar weigert het OM de beelden aan het strafdossier toe te voegen.

Taghi heeft zich tot nu toe nog niet in de rechtbank laten zien. Bij de inhoudelijke behandeling, die 15 februari begint, is hij wel aanwezig, liet zijn advocaat weten. ‘Hij komt hier gewoon zitten hoor, vrijwillig.’