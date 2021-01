OM eist 20 jaar cel tegen voortvluchtige Gerel P.

De officier van justitie heeft donderdag een gevangenisstraf van twintig jaar geëist tegen de voortvluchtige Gerel P. (37), voor een dubbele liquidatiepoging in een weiland bij Noordeloos in december 2016.

P. is niet bij de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak aanwezig. Hij wist in 2017 uit de gevangenis in Suriname te ontsnappen en houdt zich sindsdien schuil voor politie en justitie. ‘In de ogen van het Openbaar Ministerie kan het niet zo zijn dat een voortvluchtige verdachte niet berecht wordt, zolang hij op de vlucht is”, zei de officier in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. ‘Hij was duidelijk voornemens om beide mannen koelbloedig neer te schieten, te liquideren.’

Een van de Rotterdammers die werd neergeschoten in het Zuid-Hollandse Noordeloos is in de rechtbank aanwezig. Het nu 32-jarige slachtoffer weet niet waarom P. een aanslag op zijn leven pleegde. Hij dacht dat hij tijdens de afspraak met P. een opdracht zou krijgen drugs uit containers te halen. Hij raakte bij de liquidatiepoging ernstig gewond. Hij had meerdere schotwonden, zijn milt moest worden verwijderd. Zijn gehoor is beschadigd en hij raakte een oog kwijt. Hij is voorlopig arbeidsongeschikt en vordert een schadevergoeding van 100.000 euro.

De officier van justitie wil dat de claim van het slachtoffer niet-ontvankelijk wordt verklaard, omdat P. ‘niet voldoende in de gelegenheid is geweest om te reageren.’

De vuurwapengevaarlijke P. staat op de opsporingslijst van de politie. Het OM looft 30.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar zijn verblijfplaats.

In de rechtbank zei het slachtoffer dat hij bevriend was met P. en hem als familie beschouwde. ‘Dat hij me dit aan wilde doen, heeft me ernstig geraakt. Ik ben het vertrouwen in mensen kwijt.’