Autodeelbedrijf Greenwheels werkt aan uitbreiding buiten Randstad

Greenwheels, aanbieder van deelauto’s, heeft inmiddels zijn tweeduizendste deelauto neergezet in Nederland en wil verder groeien. De onderneming, naar eigen zeggen marktleider op het gebied van autodelen, werkt hard aan een uitbreiding buiten de Randstad. De meeste Greenwheels-wagens zijn momenteel te vinden in de grote steden, met Amsterdam als koploper.

In het eerste kwartaal van dit jaar verwacht Greenwheels 120 nieuwe auto’s te plaatsen door het hele land. Afgelopen jaar werden er 313 nieuwe deelauto’s neergezet, waardoor het totaal voorbij de 2000 deelauto’s ging. Eind december reden er om precies te zijn 2050 deelauto’s van Greenwheels rond in Nederland. Deelauto’s die bedrijven exclusief in gebruik hebben voor hun medewerkers worden daarbij niet meegeteld. Dat waren 787 auto’s.

Ook het aantal gebruikers van Greenwheels nam flink toe, met 35 procent. Bij bestaande gebruikers zag Greenwheels, mede door corona, afgelopen jaar daarnaast de gemiddelde duur van een rit fors toenemen.

Greenwheels vierde vorig jaar zijn vijfentwintigjarig bestaan. In de beginjaren groeide het bedrijf vooral in de grote steden. Maar inmiddels wordt het wagenpark ook buiten de Randstad uitgebreid. Vorig jaar werden er bijvoorbeeld voor het eerst wagens geplaatst in Sneek, Harlingen, Leimuiden, Weert, Stein, het Brabantse Oosterhout, Beek-Ubbergen en Doorn.