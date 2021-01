KLM-personeel overnacht niet meer in coronabrandhaarden

Personeel van KLM hoeft niet meer te overnachten in coronabrandhaarden als het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika. Cabinevakbond VNC meldt dat er na overleg met de luchtvaartmaatschappij een akkoord is bereikt over het schrappen van zogeheten nachtstops, die voor onrust onder het personeel zorgden.

De VNC drong er eerder bij KLM op aan om te stoppen met vluchten waarbij personeel pas na een overnachting weer terug- of doorvliegt. Een woordvoerder bij KLM legt uit dat in de afgesproken situatie het aantal contactmomenten wordt verminderd aangezien personeel niet of nauwelijks buiten het vliegtuig of het vliegveld komt.

Hoe de aanpassingen worden ingepast in het vluchtschema kon KLM nog niet direct zeggen. Met name voor vluchten van en naar Zuid-Afrika is sprake van een logistieke puzzel, gelet ook op de afspraken over rusttijden in de cao.