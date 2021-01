Veiligheidswet China voor het eerst gebruikt tegen site Hongkong

Een internetprovider in Hongkong heeft in opdracht van de autoriteiten de toegang tot een lokale website afgesloten. Het gaat voor zover bekend om de eerste keer dat een omstreden Chinese veiligheidswet op die manier wordt gebruikt.

Internetters hebben in Hongkong in principe vrije toegang tot het internet. Critici van de communistische machtshebbers in hoofdstad Peking vrezen dat daar verandering in komt. Zo bleek de website HKChronicles onlangs niet meer bereikbaar te zijn. De eigenaar van die site wees met een beschuldigende vinger naar de autoriteiten.

De politie wilde daar niet op reageren. Internetprovider Hong Kong Broadband Network deed dat wel en bevestigde in opdracht van de overheid te hebben gehandeld. ‘We hebben de toegang tot de website uitgeschakeld omdat dat was vereist op grond van de nationale veiligheidswet”, meldde het bedrijf.

Lijst

HKChronicles houdt een lijst bij met bedrijven die de oppositie in de metropool steunen. Ook zijn er beelden te vinden van de soms gewelddadige protesten in de stad, waar activisten meer democratie eisen. De site is ook omstreden, omdat er politiemensen worden geïdentificeerd. Die praktijk wordt doxing genoemd en is op veel plaatsen in de wereld illegaal.

China voerde de veiligheidswet vorig jaar in na aanhoudende massaprotesten in Hongkong, dat een speciale status heeft binnen het land. De wetgeving geeft de autoriteiten meer mogelijkheden om activisten aan te pakken.