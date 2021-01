Heel Frankrijk krijgt mogelijk huisarrest van 18.00 tot 06.00 uur

De Fransen moeten mogelijk allemaal van 18.00 uur tot 06.00 uur van de straat in het kader van de beperkingen die worden opgelegd om het gevreesde coronavirus te bestrijden. Premier Jean Castex zal het huisarrest volgens Franse media donderdag om 18.00 uur omringd door zeker zes ministers opleggen. In 25 departementen is al een avondklok van kracht van 18.00 tot 06.00. In de overige 77 departementen mochten de Fransen nog tot 20.00 uur de deur uit.

De draconische maatregel is volgens de leider van de grootste regeringspartij (La République en marche), Stanislas Guerini, belangrijk om het ‘aperitief effect’ tegen te gaan. Hij doelt op sociale samenkomsten waar geborreld wordt voorafgaand aan het diner. Volgens de regering verspreidt het virus zich minder in de departementen die al een avondklok van twaalf uur lang hebben en waar de bevolking de hele avond moet binnenblijven.

Het moderne Frankrijk zet nu voor het eerst het uitgaansverbod in voor de bestrijding van een ziekte. Het werd eerder voornamelijk in oorlogen toegepast, zoals door de Duitse bezetters (1940-1944) en in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Een van de beruchtste uitgaansverboden was in 1961 van de prefect van Parijs die een uitgaansverbod afkondigde voor ‘Franse moslims uit Algerije”. Vijftien jaar geleden was er tijdens rellen in voorsteden korte tijd een uitgaansverbod voor minderjarigen zonder begeleiding en in 2018 was er een avondklok op het Franse eiland Réunion wegens rellen.