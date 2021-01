Pfizer onderzoekt of vaccin ook goed blijft buiten superdiepvries

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech hoeft mogelijk toch niet in extreme kou bewaard te worden. De fabrikant onderzoekt of het in de koelkast langer goed blijft. Daardoor zou bijvoorbeeld ook de huisarts er misschien mee kunnen gaan inenten.

‘We voeren stabiliteitsstudies uit om de opslagcondities bij minder koude omstandigheden beter te begrijpen en uit te breiden”, laat de fabrikant aan het Belgische Radio 2 Antwerpen weten. ‘Inclusief de mogelijkheid om de opslagtijd op de plaats van gebruik bij 2 tot 8 graden boven nul te verlengen.’

Nu moet het vaccin, het eerste dat in Nederland en andere EU-landen wordt gebruikt, nog in speciale diepvriezers op 70 graden onder nul bewaard worden. Leg je het in de koelkast, dan is de houdbaarheid maar een handvol dagen verzekerd. Dat bemoeilijkt het inenten. Zo wilde Nederland eigenlijk de huisartsen inschakelen voor de vaccinatie, maar moest het in plaats daarvan op een paar centrale plaatsen gaan inenten.

Pfizer verwacht de uitkomsten van het onderzoek uiterlijk in maart.