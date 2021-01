Toeslagenaffaire raakt juist de thema’s van Asscher

De toeslagenaffaire bleef de opgestapte PvdA-voorman Lodewijk Asscher achtervolgen, zoals voor zoveel politieke kopstukken het geval is. De ontspoorde fraudejacht raakt juist de traditioneel sociaaldemocratische thema's waarmee Asscher zijn partij weer wilde opbouwen na het historische verkiezingsverlies van 2017. In die thema's speelde het "zeker zijn" van een betrouwbare overheid een grote rol.

Asscher maakte zijn besluit bekend in de aanloop naar het verkiezingscongres van de partij, waarin naast een motie van steun ook een motie van wantrouwen tegen Asscher zou worden besproken. De PvdA zou er juist moeten zijn voor mensen die zonder de overheid niet alle rekeningen kunnen betalen, vinden veel sociaaldemocraten. Initiatiefnemer van de stemming tegen Asscher, actief PvdA-lid Francisca Drijver, hamerde er daarnaast op dat de affaire aan de PvdA zal blijven kleven.

Maar veel PvdA'ers vonden het juist te prijzen dat Asscher actief zijn excuses heeft aangeboden en zich hierin volgens de sociaaldemocraten nederig opstelt tegenover een kabinet dat vooral binnenskamers op een reactie op het vernietigende toeslagenrapport broedt.

De PvdA bood overigens al vaak haar excuses aan voor het beleid in de vorige kabinetsperiode, toen de partij samen met traditionele tegenstander VVD regeerde. De partij heeft spijt van de forse bezuinigingen na de financiële crisis, het leenstelsel, het verhogen van de AOW-leeftijd en de participatiewet. De kiezer had de PvdA toen al de rug toegekeerd: slechts negen zetels haalde de partij vier jaar geleden binnen.

Die tijd wilde Asscher achter zich laten. Met traditionele thema's, zoals onderwijs, zorg en inkomenszekerheid, wilde hij de verkiezingen in.

In de Facebook-video waarin hij zijn besluit toelicht, laat Asscher ook duidelijk merken dat hij altijd heeft gevochten voor die klassieke PvdA-thema's. "Diegene die openlijk mijn integriteit in twijfel trekken of mij van kwade intenties beschuldigen, weten niet wie ik ben en waarom ik dit werk doe", zei hij in de camera.