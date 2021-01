Duitse economie kromp met 5 procent door coronacrisis

De economie van Duitsland, de grootste van Europa, is in 2020 met 5 procent gekrompen door de coronacrisis. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van een voorlopige schatting. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.

De Duitse economie had last van de lockdowns en een zwakkere export, bijvoorbeeld omdat de vraag naar Duitse auto’s onder druk stond. In het voorjaar werden ook nog fabrieken in Duitsland tijdelijk gesloten vanwege de virusuitbraak. Daarnaast hielden Duitsers de hand op de knip door de onzekerheid over de crisis, waardoor de consumentenbestedingen afnamen. Ook werden minder investeringen gedaan door bedrijven.