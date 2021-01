Slachtoffer vliegramp Indonesië begraven, zoektocht hervat

Duikers hebben in Indonesië de zoektocht hervat naar de zwarte doos van de gecrashte Boeing 737-500 van Sriwijaya Air. Nabestaanden begroeven ondertussen bij hoofdstad Jakarta stoffelijke resten van het eerste slachtoffer dat is geïdentificeerd, de 29-jarige Okky Bisma.

De omgekomen steward kon worden herkend dankzij de vingerafdrukken van zijn teruggevonden hand. De autoriteiten hebben inmiddels ook de identiteit kunnen vaststellen van zeker vijf andere slachtoffers. Hun stoffelijke resten zijn teruggevonden bij de rampplek.

Het toestel met 62 mensen aan boord crashte zaterdag kort na het opstijgen in de Javazee. Het vliegtuig stortte in minder dan een minuut zo’n drie kilometer omlaag. De autoriteiten zetten donderdag zo’n 270 duikers in om verder te zoeken naar lichamen, wrakstukken en de cockpitvoicerecorder, de zwarte doos die nog niet is teruggevonden.

Op die cockpitvoicerecorder staan geluiden die zijn opgenomen in de cockpit. Duikers hebben de andere zwarte doos al wel geborgen. Daar staan gegevens van apparatuur uit het vliegtuig op. Aan de hand van informatie op zwarte dozen kan mogelijk worden achterhaald waarom een vliegramp heeft plaatsgevonden.

De nabestaanden van de omgekomen Bisma hebben de hoop opgegeven dat ook de rest van zijn lichaam wordt gevonden. Daarom besloten ze volgens zijn vader tot een snelle begrafenis. Daar strooide de echtgenote van de steward bloemblaadjes over het graf. ‘Rust in vrede lieveling en wacht op me in de hemel”, schreef zij eerder op sociale media. ‘Je was op aarde de perfecte echtgenoot. Dank je wel.’