Lodewijk Asscher trekt zich terug als PvdA-lijsttrekker na toeslagenaffaire

Lodewijk Asscher trekt zich terug als lijsttrekker voor de PvdA. De fractievoorzitter in de Tweede Kamer zegt dat in een videoboodschap op Facebook. Hij nam het besluit naar aanleiding van het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire.

Asscher was in het vorige kabinet als minister van Sociale Zaken verantwoordelijk voor het toeslagenbeleid. In die rol wist hij niet te voorkomen dat bij de uitvoering van dat beleid door de Belastingdienst vele duizenden mensen onterecht van fraude werden beticht en in diepe financiële ellende werden gestort.

Dat wordt Asscher door de kiezer zwaar aangerekend, kwam eerder deze week naar voren uit een peiling van onderzoeksbureau I&O Research. De PvdA zakte daarin van dertien naar elf zetels. De partij is nu met negen mensen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

Asscher hoopte met zijn partij na de historische verkiezingsnederlaag in 2017, dit jaar veel sterker voor de dag te kunnen komen. Dat is nodig om mee te kunnen denken over ‘Nederland na corona”, zegt hij. ‘Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol het op dit moment niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen.’