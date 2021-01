HEMA voelt crisis en schort bestellingen op

Leveranciers van HEMA hoeven de komende tijd geen spullen aan de winkelketen te leveren. Het bedrijf heeft alle bestellingen die het tot half april heeft gedaan opgeschort. Reden is dat de distributiecentra van HEMA vol liggen. Ook wordt aan de kostenkant gekeken hoe stappen kunnen worden gezet, omdat HEMA door de sluiting van de winkels wekelijks 10 miljoen euro verliest.

Een woordvoerder van HEMA bevestigde eerdere berichtgeving over de kwestie door Trouw. HEMA maakte de wijzigingen in een brief aan de leveranciers bekend. Het gaat volgens HEMA vooral om producten die met zeecontainers uit Azië worden verscheept.

Voorlopig hoeven leveranciers ook geen nieuwe bestellingen te verwachten. Daarnaast wordt de betalingstermijn voor alles wat al geleverd is met dertig dagen verlengd.

Door de winkelsluiting is HEMA qua omzet volledig afhankelijk van de onlineverkopen. Sinds de winkelsluiting is hier sprake van een verkoopstijging met 300 procent. Toch is dat niet voldoende om het verlies van de omzet uit de winkels te compenseren.