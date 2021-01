Hoogste hof Zuid-Korea houdt vast aan 20 jaar cel voor oud-leider

Het hooggerechtshof in Zuid-Korea houdt vast aan een gevangenisstraf van 20 jaar voor oud-president Park Geun-hye. Daarmee komt een eind aan het juridische gesteggel over de straf die Park kreeg in een geruchtmakende corruptiezaak, die voor veel onrust zorgde.

Park, de eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea, werd in 2017 afgezet na massale demonstraties. Ze kreeg het verwijt dat ze haar vertrouweling Choi Soon-sil, die geen deel uitmaakte van de regering, te veel invloed liet uitoefenen. Ook zou het duo hebben samengespannen om geld los te krijgen bij grote bedrijven. Dat ging naar stichtingen van Choi.

Na de afzetting van Park volgde een veroordeling wegens corruptie en ambtsmisbruik. De straf van de inmiddels 68-jarige politica is al jaren inzet van een juridisch conflict. Aanklagers gingen in hoger beroep nadat de oud-president in juli strafverlaging had gekregen. Het hooggerechtshof besloot echter vast te houden aan die verlaagde strafmaat van 20 jaar.

De uitspraak betekent volgens Zuid-Koreaanse media dat Park naar verwachting in 2039 vrijkomt. Ze was niet de eerste oud-president die achter de tralies belandde. Zo kreeg voorganger Lee Myung-bak een gevangenisstraf van 17 jaar opgelegd in een corruptiezaak.