Nikkei hoger door hoop op extra coronasteun VS

De aandelenbeurs in Japan is donderdag hoger gesloten. Het vooruitzicht dat aankomend president Joe Biden biljoenen dollars aan extra coronasteun voor de Amerikaanse economie zal uittrekken zorgde voor optimisme over het wereldwijde herstel van de coronacrisis. Beter dan verwachte Chinese exportcijfers boden eveneens steun aan de handel. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk met een winst van 0,9 procent op 28.698,26 punten. Het was de vijfde winstbeurt op rij. Vooral de Japanse chipbedrijven waren in trek in navolging van de sterke koerswinst van Intel op Wall Street. De grote Amerikaanse chipmaker verwacht dat de prestaties in de komende kwartalen hoger zullen uitvallen dan verwacht. Ook andere grote technologiebedrijven deden goede zaken dankzij beter dan verwachte Japanse machineorders.

In Shanghai namen beleggers wat winst na de recente opmars en noteerde de hoofdindex tussentijds 0,4 procent lager, ondanks beter dan verwachte Chinese handelscijfers. De export van China nam in december met 18,1 procent toe en de import steeg met 6,5 procent. De sterke cijfers onderstrepen het aanhoudende herstel van de Chinese economie van de coronacrisis.

De Hang Seng-index in Hongkong won 0,7 procent. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba en internetbedrijf Tencent dikten ruim 4 procent aan in Hongkong, na berichten dat de Trump-regering de bedrijven toch niet op een zwarte lijst zal zetten. Eerder deden berichten de ronde dat Alibaba en Tencent aan de zwarte lijst zouden worden toegevoegd vanwege te nauwe banden met het Chinese leger. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus heeft een groot belang in Tencent.