Suriname krijgt Covid-steun van Amerikaanse leger

Suriname heeft woensdag voor 600.000 Amerikaanse dollar aan medische apparatuur ontvangen uit handen van de Amerikaanse admiraal Craig Faller. De hoge militair was voor een eendaags bezoek in Suriname om de militaire vriendschapsbanden tussen beide landen aan te halen.

De apparatuur is bedoeld voor de aanpak van de corona-epidemie, maakte de Surinaamse voorlichtingsdienst woensdagavond bekend. Faller, commandant van het US Southern Command, dat de activiteiten van de Amerikaanse strijdkrachten in Zuid-Amerika bestrijkt, heeft gesprekken gevoerd met president Chan Santokhi, defensieminister Krishna Mathoera en verschillende militaire kopstukken.

Suriname heeft gevraagd de militaire samenwerking uit te breiden, met daarbij specifieke steun voor de ontwikkeling van het Surinaamse leger. De landen hebben verder afgesproken om samen te werken aan acties en plannen om de veiligheid in de regio te verbeteren.

Faller noemde zijn bezoek aan Suriname een cruciale stap voorwaarts in de samenwerking. ‘Suriname is een gewaardeerde buur, een gerespecteerde partner en een betrouwbare vriend. De defensiesamenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika is historisch en gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen”, aldus de admiraal.

Bezoek Mike Pompeo

De komst van Faller past in het beleid van Suriname om de betrekkingen met belangrijke internationale partners te herstellen en te verstevigen. Zo bracht Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, vorig jaar september ook al een bezoek aan de toen pas aangetreden regering Santokhi/Brunswijk.

Ook het woensdag aangekondigde bezoek van Santokhi aan premier Mark Rutte maakt duidelijk dat Suriname werk maakt van het herstel en de versterking van de relatie met de voor Suriname van oudsher belangrijke partners zoals Nederland en Amerika. De relaties van Suriname met het buitenland waren de afgelopen tien jaar verslechterd.

De belangrijkste reden hiervoor was het presidentschap van ex-legerleider Desi Bouterse, die in Nederland veroordeeld is voor de handel in cocaïne. Het herstel van de relatie werd mogelijk nadat Santokhi in mei vorig jaar de verkiezingen won en daardoor het roer van Bouterse als president kon overnemen.