Financiële gezondheid gemeenten langs de meetlat

Al voor de crisis losbarstte was bekend dat steeds meer gemeenten moeite hebben om rond te komen. De verslechterde financiële huishouding is volgens de onderzoekers terug te voeren op de extra taken op het gebied van onder meer de jeugdzorg, die gemeenten sinds 2015 hebben gekregen.

Door de coronacrisis wordt ook van gemeenten meer gevraagd, onder meer op het gebied van handhaving, terwijl bepaalde inkomsten afnemen. Vanuit Den Haag werd eerder al extra geld beschikbaar gesteld om misgelopen inkomsten en extra gemaakte kosten te compenseren. Om de druk op de gemeenten verder te verlichten, werd ook een bepaalde kortingsregeling tijdelijk geschrapt.