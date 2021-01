Biden: Hoop dat Senaat zich blijft focussen op dringende zaken

De aanstaande Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag in een verklaring de hoop uitgesproken dat de leiders van de Senaat zich met de dringende zaken die de Verenigde Staten op dit moment aangaan blijven bezighouden, ondanks dat ze zich nu ook op de impeachment van president Donald Trump moeten richten.

Biden zegt te hopen dat de leiders van de Senaat een manier vinden om hun constitutionele verantwoordelijkheid voor de impeachment van president Donald Trump uit te oefenen. Tegelijkertijd hoopt Biden dat de leiders van de Senaat zich blijven richten op onder meer de coronapandemie en de staat van de Amerikaanse economie.

‘Ik hoop dat de Senaatsleiders een manier vinden om met hun constitutionele verantwoordelijkheden op het gebied van impeachments om te gaan, terwijl ze zich ook met de andere dringende zaken die ons land aan gaan bezig houden”, zegt Biden.

Woensdag stemde een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Amerikaanse parlement, ervoor om voor de tweede keer een afzettingsprocedure tegen Trump te beginnen. Trump wordt beschuldigd van het aanzetten tot een opstand na de bestorming van het Capitool vorige week. Nu is de Senaat aan zet, maar het is nog onduidelijk hoe het proces zal verlopen.

De Democratische fractieleider van de Senaat Chuck Schumer zei woensdag dat het proces in de Senaat nog in de laatste week van Trumps ambtstermijn kan worden gevoerd. De Republikeinse leider Mitch McConnell sloot een snel proces woensdag echter uit, omdat hij niet gelooft dat Trump op korte termijn nog op een eerlijk proces kan rekenen. Trumps ambtstermijn loopt op 20 januari af.