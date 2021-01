Pelosi wil hoge boetes bij weigeren metaaldetectors Capitool

Boebert, een fervent Trump-aanhangster en vuurwapenfanaat, liet dinsdag een metaaldetector afgaan toen ze de zaal van het Huis van Afgevaardigden wilde betreden voor een debat. Daarop deed ze de net geïnstalleerde metaaldetectors af als ‘een politieke stunt”.

Hoewel onduidelijk is waardoor de detector afging, stelde de congresvrouw uit Colorado later op Twitter dat het ‘wettelijk is toegestaan om mijn vuurwapen te dragen in Washington D.C. en in het Capitool-gebouw”. Boebert claimt dat zij de vereiste vergunning van de hoofdstedelijke politie heeft om een verborgen vuurwapen bij zich te hebben in Washington. Naast Boebert lieten nog andere Republikeinse afgevaardigden, onder wie de Texaan Louie Gohmert zich badinerend uit over de metaaldetectors.

Dat lijkt slecht te zijn gevallen bij Huis-voorzitter Pelosi, die woensdag de Capitoolpolitie in een verklaring bedankte voor het optreden bij de bestorming van het parlementsgebouw, vorige week. ‘Helaas, enkele dagen later, behandelden veel Republikeinse leden van het Huis onze helden respectloos door hen te beledigen en te weigeren zich aan basale voorzorgsmaatregelen te houden”, vervolgde Pelosi, die daarmee indirect verwees naar de incidenten rond de metaaldetectors.

Volgende week donderdag wordt gestemd over eventuele nieuwe huisregels in het Huis van Afgevaardigden. Als het voorstel het haalt, betalen overtreders de eerste keer 5000 dollar (ongeveer 4100 euro) boete en de tweede keer 10.000 dollar. Die bedragen zullen worden ingehouden op het honorarium van de volksvertegenwoordigers.