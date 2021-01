Topman rechtse Twitter-variant Parler voorziet einde van app

Microblogplatform Parler, dat geliefd is bij aanhangers van scheidend Amerikaans president Donald Trump, komt mogelijk niet meer terug online, heeft topman John Matze woensdag gezegd. Het sociale medium, dat door webhost Amazon offline is gehaald na de bestorming van het Capitool vorige week, heeft er woensdag bij de rechter op aangedrongen dat Amazon de webhosting hervat.

Parler, dat naar eigen zeggen vrijheid van meningsuiting hoog heeft zitten en volgens Matze 12 miljoen gebruikers telt, stelde in de rechtszaal dat het besluit van Amazon illegaal was en bedoeld om Twitter te bevoordelen. Volgens Parler heeft Amazon bovendien contractbreuk gepleegd.

Amazon had eerder laten weten dat het Parler had gewaarschuwd vanwege de haatdragende en dreigende taal op de website. Het bedrijf wees op denigrerende uitspraken over de voormalige first lady Michelle Obama op Parler en posts zoals ‘de enige goede Democraat is een dode. Vermoord ze allemaal.’ Ook legde Amazon de rechter een aantal Parler-berichten voor waarin met geweld werd gedreigd tegen zwarte Amerikanen, lhbti’ers en joden.

Het microblogplatform erkende daarop dat de taal op Parler soms haatdragend is, maar stelt dat die onder de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting valt. In gerechtelijke stukken stelde Parler woensdag dat het de meeste problematische berichten inmiddels heeft verwijderd.

‘Wij hebben uitgelegd dat we, gezien de gebeurtenissen bij het Capitool en de dreigingen rond de komende inauguratie, echt bezorgd waren dat dergelijke inhoud tot meer geweld zou leiden”, zegt een bedrijfsbestuurder van Amazon in een verklaring.