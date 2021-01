Senaatsleiders VS botsen over impeachment Trump

De eensgezindheid onder de Democratische en Republikeinse leiders in de Amerikaanse Senaat van na de bestorming van het Capitool vorige week, maakt door de tweede impeachment van president Donald Trump weer plaats voor verdeeldheid. De Democratische fractievoorzitter Chuck Schumer wil vaart achter de procedure zetten, terwijl zijn Republikeinse tegenhanger Mitch McConnell het proces lijkt te willen afremmen.

Donderdag stemde een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Amerikaanse parlement, ervoor om voor de tweede keer een afzettingsprocedure tegen Trump te beginnen. De president wordt deze keer beschuldigd van aanzetten tot een opstand. Nu het Huis de aanklacht heeft geformuleerd en heeft goedgekeurd, is de Senaat aan zet, maar hoe de procedure hierna gaat verlopen is nog onzeker.

De Democratische fractieleider Schumer zei woensdag dat het proces in de Senaat wat hem betreft nog in de laatste week van Trumps ambtstermijn kan worden gevoerd. Ook wil Schumer dat de Senaat bij veroordeling ook stemt over een verbod voor Trump om ooit nog mee te doen met de presidentsverkiezingen.

De Republikeinse leider McConnell sloot een snel proces woensdagavond echter uit. Hij gelooft niet dat Trump voor het einde van zijn ambtstermijn, die volgende week woensdag afloopt, nog op een eerlijk proces kan rekenen. ‘Zelfs als het proces in de Senaat deze week zou beginnen en snel zou verlopen, zal er geen eindoordeel zijn voordat Trump het Witte Huis heeft verlaten”, aldus McConnell.

McConnell zei dinsdag dat de daden van Trump de huidige impeachment rechtvaardigen. De Republikeinse Senaatsfractieleider zou er ook blij mee zijn dat de Democraten in het Huis van Afgevaardigden de procedure hebben opgestart. De komende dagen moeten in het parlement echter in het teken staan van ‘het faciliteren van een veilige inauguratie en een ordelijke overdracht van de macht naar de aankomende regering-Biden”, aldus McConnell.