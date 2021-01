Huis van Afgevaardigden stemt voor afzetten Trump, opnieuw

Een historische gebeurtenis in het Amerikaanse parlement. Voor de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis krijgt een president voor de tweede keer een afzettingsprocedure aan zijn broek.

Het Huis van Afgevaardigden van het parlement vindt dat president Donald Trump moet worden afgezet. De Republikein, nog een week in ambt, wordt beschuldigd van het aanzetten tot een opstand. Hij zou aanhangers hebben opgehitst het parlement in Washington te bestormen.

De stap van het Huis geldt als politiek signaal dat wat Trump heeft gedaan, echt niet door de beugel kan, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Verder werd benadrukt dat de parlementariërs zelf slachtoffer waren van de aanval door een meute en zich in veiligheid moesten brengen.

Eerste poging strandde

Een meerderheid van het door Democraten gedomineerde Huis stemde voor een zogenoemde impeachment, onder wie ook tien Republikeinen. Om de president daadwerkelijk weg te krijgen, moet de Senaat akkoord gaan. In deze kamer van het parlement hebben de Republikeinen nu nog een meerderheid.

Een Democratische afgevaardigde maakte nog eens duidelijk waarom de president weg moet: "Er zijn momenteel meer troepen in Washington dan in Afghanistan. En ze zijn hier om ons te verdedigen tegen de opperbevelhebber, de president van de Verenigde Staten en zijn gepeupel." Alleen al in het parlement zijn duizenden leden van de nationale garde gestationeerd. Deze reservestrijdkrachten moeten een tweede bestorming voorkomen.

De eerste poging Trump af te zetten strandde vorig jaar in de Senaat. Trump werd toen machtsmisbruik en belemmering van het parlement ten laste gelegd. Hij zou zijn bevoegdheden hebben misbruikt om Oekraïne onder druk te zetten voor zijn eigen politieke gewin.