Senaat VS deze week niet meer bijeen over afzetting Trump

De Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat, Mitch McConnell, is niet van plan de Senaat nog deze week bijeen te roepen. Dat liet zijn woordvoerder weten, nog voordat het Huis van Afgevaardigden gaat stemmen over het afzetten van president Trump vanwege zijn rol bij de bestorming van het parlement.

De verwachting is dat het lagerhuis van het parlement voor impeachment stemt. Het is dan aan de Senaat om te bepalen of Trump schuldig is aan het aanzetten tot een opstand tegen de regering en moet aftreden.

Bronnen zeiden eerder dat Republikeinse leiders in de Senaat bekijken of het proces snel kan beginnen, mogelijk vrijdag al. Dat is met de mededeling van McConnells woordvoerder geen optie meer.

Om Trump af te zetten is een tweederdemeerderheid in de Senaat nodig. Hij is sowieso vanaf volgende week woensdag geen president meer.