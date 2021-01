Just Eat Takeaway onderuit in lichtgroene AEX

Het aandeel Just Eat Takeaway was woensdag de grote verliezer in de AEX-index. Het maaltijdbestelbedrijf kwam met een handelsupdate over het vierde kwartaal. Ondanks de stevige groei bleef het bedrijfsresultaat volgens kenners achter bij de verwachtingen. De AEX-index zelf sloot licht hoger. Elders in Europa was het beeld overwegend licht positief.