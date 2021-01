Facebook ziet meer geweldsberichten sinds bestorming parlement VS

Facebook ziet op zijn platform steeds meer signalen van Amerikanen die bereid zijn geweld te gebruiken uit protest tegen de machtsoverdracht in de VS volgende week. De bestorming van het parlementsgebouw in Washington door Trump-aanhangers vorige week lijkt mensen te hebben geprikkeld om in verzet te komen tegen de verkiezingsuitslag, zegt een woordvoerder van het socialmediabedrijf.

Op het platform wordt volgens de zegsvrouw bijvoorbeeld in digitale flyers opgeroepen protestevenementen verspreid over het land bij te wonen, waarbij in sommige gevallen milities of extremistische groepen oproepen de wapens op te nemen. Facebook staat sinds de bestorming van het Capitool in nauwer contact met de autoriteiten.

De FBI waarschuwde eerder deze week al dat in aanloop naar de beëdiging van Biden verspreid over het land gewapende protesten worden gepland. Niet alleen in Washington, maar ook in de hoofdsteden van de staten zouden acties op het programma staan. De beveiliging in en rond het federale parlement is fors opgevoerd.