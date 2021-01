Peiling: VVD blijft grootste, meerderheid tevreden over kabinet

Als er nu verkiezingen worden gehouden, zou de VVD met 43 zetels de grootste partij zijn. Dat concludeert onderzoeksbureau I&O Research uit een eigen zetelpeiling in januari. Op ruime afstand volgt de PVV met 20 zetels. De PvdA verliest twee zetels in vergelijking met een peiling een maand geleden, met name door de rol van de partij in de toeslagenaffaire. De tevredenheid over het kabinet is afgelopen maand onveranderd.

Het lijstje van de grootste partijen wordt verder gevuld door het CDA (18 zetels) en D66 en GroenLinks (beide 13 zetels). De nieuwe partij JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga komt op 2 zetels. Andere nieuwe partijen zouden niet in de Tweede Kamer komen volgens de peiling die van vrijdag 8 januari tot maandag 11 januari werd gehouden onder ruim 2300 volwassen Nederlanders. Ten opzichte van de peiling die I&O Research deed halverwege december, verloor de PVV 2 zetels en het CDA 1 zetel. De VVD en D66 bleven gelijk.

De PvdA zakt van 13 naar 11 zetels en daalt in de ranglijst van de vierde naar de zevende plaats. 72 procent van de mensen die in december op de PvdA zouden hebben gestemd, zou dat nu weer doen. Voornamelijk door de rol van PvdA-leider Lodewijk Asscher in de kindertoeslagaffaire zegt 9 procent van de PvdA-stemmers uit december het nu niet te weten. Van het zetelverlies profiteren GroenLinks en de SP (10 zetels). Een kiezer die van de PvdA naar GroenLinks overstapt, geeft als reden: "Ik had persoonlijk liever gezien dat Asscher was afgetreden. Door de kindertoeslagaffaire voel ik me er niet gemakkelijk bij als hij partijleider is."

Verschillende werelden

De toeslagenaffaire lijkt geen effect te hebben gehad op de tevredenheid over Rutte III, aangezien die nagenoeg onveranderd is afgelopen maand. Twee derde van de Nederlanders is tevreden met het kabinet, 34 procent is dat niet of in beperkte mate. "Dat is het gekke, we zien dat de tevredenheid over Rutte en andere ministers hoog blijft", zegt onderzoeker Peter Kanne van I&O Research.

"Het lijken twee verschillende werelden bij de kiezers. Rutte en het kabinet moeten ons door de coronacrisis leiden en ambtenaren, Asscher en Wiebes moeten boeten voor de toeslagenaffaire", vervolgt hij. Daarbij ziet Kanne uit de peiling dat VVD-stemmers vanwege die affaire niet overstappen naar een andere partij, mogelijk omdat Wiebes niet de vertegenwoordiger van de VVD is. "Op links zie je daardoor wel een kleine verschuiving."