PostNL: 200.000 euro nodig voor stemmen per post in maart

PostNL heeft van de overheid 200.000 euro nodig om stemmen per post mogelijk te maken bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dat geld is vooral nodig om personeel vaker brievenbussen te laten lichten en voor toeslagen op weekendwerk. Dat schrijft het postbezorgingsbedrijf in een brief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken), waarover RTL Nieuws eerder schreef.